



3 мая продут переговоры по "зерновой сделке", - СМИ

На среду, 3 мая, запланированы переговоры по экспорту зерна из портов Украины через безопасный коридор в Черном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники.



"Переговоры запланированы на завтра (среда, 3 мая - ред.). С участием всех сторон... Надеюсь, будут результаты", - сообщил изданию неназванный высокопоставленный украинский чиновник.



Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что представители его страны, Украины и России в ближайшие дни обсудят зерновое соглашение на уровне заместителей министров.



Пресс-секретарь главы правящего режима РФ Дмитрий Песков 28 апреля заявил, что договоренности по зерну вроде бы не выполняются, и перспективы продления сделки "не очень хорошие", напоминает Корреспондент.net.



Как известно, в марте Украина заявила о пролонгировании зерновой инициативы на 120 дней, а Россия - на 60. По версии Москвы, соглашение истекает 18 мая.