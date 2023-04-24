



29 процентов: Тель-Авив лидирует по количеству непроданных новых квартир

По данным Центрального статистического бюро, в феврале 2023 года в Тель-Авиве было 15 546 непроданных новых квартир, что составляет 29% всех непроданных квартир в Израиле. Только в феврале 2023 года к общему количеству тель-авивского региона было добавлено 350 новых квартир. В центральном регионе в феврале 2023 года было 10 326 непроданных новых квартир, при этом в этом месяце к их общему количеству добавилось 170 новых квартир. 53% предложения всех непроданных новых квартир приходится на районы повышенного спроса.



Такой поворот может изменить правила израильского рынка недвижимости в краткосрочной перспективе. Взгляд на рынок с 2018 года показывает, что до недавнего времени Тель-Авивский и Центральный регионы доминировали на рынке нового жилья без конкуренции, и, за исключением 2020 года, количество новых домов, приобретенных в этих двух регионах, составляло более 50% всех завершенных сделок. Насколько покупатели раскупают дома в этих регионах, видно из того, что произошло в районе Тель-Авива, который также включает Бней-Брак, Рамат-Ган, Гиватаим и Бат-Ям. Общее количество новых домов, купленных там в 2018 году, составило около 5500, а в 2021 году оно подскочило почти до 13000. В Центральном регионе их число превысило 16 000 человек.



Строительство в Тель-Авиве и Центральном регионе выросло с 26 000 в 2018 году до 29 000 в 2021 году и 31 000 в 2022 году. Но ситуация изменилась в прошлом году, когда Банк Израиля начал повышать процентную ставку, что привело к резкому падению спроса на новые квартиры. Количество новых квартир, проданных в Тель-Авиве, в прошлом году упало на 40% до 7000, а в центральном регионе – на 38%.



В феврале 2023 года Тель-Авивский регион, до недавнего времени являвшийся столицей спроса, оказался лишь на восьмом месте в рейтинге проданных новых домов. В период с декабря 2022 г. по февраль 2023 г. количество проданных новых квартир снизилось на 80% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Для застройщиков это ужасная ситуация, так как в последние годы в Тель-Авиве и Центральном регионе увеличилось количество строек, и они не думали, что цены вдруг начнут падать. С другой стороны, ситуация на периферии – Северном, Южном и Хайфском регионах – не так уж и плоха. В 2018 году около 30% проданных новых квартир пришлось на периферию. Эта доля выросла до 43% в 2022 году и до 47% в первые два месяца 2023 года. Ожидается, что эта тенденция сохранится в 2023 году, когда продажи на периферии превысят продажи в Тель-Авиве и центральном регионе.



Три фактора привели к этой беспрецедентной ситуации. Во-первых, успех политики бывшего министра финансов Моше Кахлона по стимулированию планирования и строительства на периферии лотереями на квартиры со скидкой, во-вторых, резкий рост цен на жилье с 2020 года и, в-третьих, экономический кризис и скачок инфляции и процентных ставок с 2022 года.



Цены на квартиры в Тель-Авиве не по карману тем, кто хотел бы приобрести там квартиру, и до относительно недавнего времени мог себе это позволить. Многие утешаются дешевыми квартирами на периферии, оставшейся без изменений в сфере зрения занятости и образования, которые сделали бы ее привлекательной в глазах покупателей квартир.