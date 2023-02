26 этажей: В Китае строят огромные многоэтажки для выращивания свиней

Небольшой сельский городок Эчжоу в центральном Китае построил огромную 26-этажную свинарню. Там планируют выращивать более миллиона свиней в год. Корм для животных подается на верхние этажи конвейерной лентой. Затем кормушки автоматически распределяют пищу идеального размера в зависимости от стадии развития животных.



В других провинциях Китая также прибегают к строительству подобных комплексов. К примеру, недавно построенная свиноферма в горах Ядзи была рассчитана на разведение более 1200 свиней на каждом из 12 этажей.



Производство свинины стало огромной проблемой для Китая. По данным NYT, страна потребляет половину ее мирового объема.



“Современное свиноводство Китая все еще на десятилетие отстает от самых развитых стран. Мы стараемся совершенствоваться”, – сказал газете Чжуге Венда, президент компании Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Animal Husbandry, владеющей фермой в Эчжоу.



Количество свиноферм в Китае упало на 75 процентов с 2007 года. Поэтому именно здесь появляются вертикальные свинокомплексы. Имея запасы доступной свинины, лидеры отрасли стремятся таким образом стабилизировать рынок.

