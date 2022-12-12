



12 стран ЕС призывают снизить потолок цен на газ

По данным Bloomberg, речь идет о 12 странах, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша. По информации агентства, они выдвинули соответствующее предложение за несколько дней до экстренной встречи министров энергетики ЕС, которые должны согласовать этот вопрос. У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение ЕС об ограничении газовых цен, отмечает Bloomberg.



В конце ноября Европейская Комиссия представила экстренный механизм коррекции газового рынка. Несколько министров, участвовавших в заседании, сетовали на неэффективность этого мероприятия, а представители Польши и Испании даже назвали предложение шуткой.



Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, предложила в декабре снизить предложенный Еврокомиссией потолок цен до 220 евро за мегаватт-час, при этом разница с мировыми ценами на газ не должна превышать 35 евро.



Предложенное снижение вызвало беспокойство таких стран, как Германия, Нидерланды и Дания, призывающие к осторожному подходу к ограничению цен.



Вместе с Австрией, Венгрией и Эстонией они в начале этой недели предупредили, что механизм коррекции должен обеспечить конкурентоспособность цен в регионе по сравнению с мировыми рынками, поскольку Европа ищет альтернативные источники поставок.



Предложение Чехии отвергла и коалиция сторонников более агрессивного вмешательства. Она считает, что цены должны быть еще ниже.



Внеочередное заседание министров энергетики стран Евросоюза, на котором планируется продлить консультации, состоится 13 декабря.



Совет ЕС официально также утвердил "потолок" цены на российскую нефть.

