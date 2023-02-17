



12 миллиардов долларов за неделю: Россия теряет собственные резервы

Центральный банк России сообщил, что с 3 по 10 февраля международные резервы страны сократились на 2% до 589 миллиардов долларов. В валютном эквиваленте потери оценивают 12 миллиардов долларов. Финансовый регулятор РФ заявил, что сокращение объема международных резервов – результат отрицательной переоценки и операций, проводимых в рамках бюджетного правила.



Эти данные также прокомментировал британский экономист Тимоти Эш. Он прогнозирует существенные потери из-за изменений на энергетическом рынке. Россия лишилась газового рынка в Европе, а также ощущает влияние скидки на цену нефти Urals усложняется.



В целом за прошлый год международные резервы России уменьшились 8,4%. Исторический максимум для этого показателя был зафиксирован 18 февраля 2022 года. Тогда речь шла о сумме в размере 643,2 миллиарда долларов США.

