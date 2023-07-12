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12-й канал: шекель укрепился благодаря хаосу в Бен-Гурион
12.07.2023 11:47 Аркадий Бочаровский

12-й канал: шекель укрепился благодаря хаосу в Бен-Гурион


Зрителям вечернего шоу 12-го канала израильского ТВ вчера поведали потрясающие экономические новости.

“Экономический обозреватель” канала рассказала: “Шекель укрепился, биржа поднялась на 1%. И мы это приветствуем. Мы помним, что точно также, когда была всеобщая забастовка, биржа поднялась на 2%, сегодня доллар ослаб относительно шекеля. И это показывает что рынки видят в эти картинах - хаос в Бен-Гурион, хаос в Тель-Авиве, видят в этом некий позитивный признак того, что правовая революция в какой-то форме будет остановлена”.
 

 

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