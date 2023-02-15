



12-й канал: банкиры в панике, деньги уходят из Израиля



Во вторник ведущие банкиры Израиля предупредили министра финансов Бецалеля Смотрича о потенциальном ущербе для экономики, вызванном действиями правительства по ограничению судебной власти.



В ходе напряженной встречи члены Ассоциации банков Израиля заявили, что они видят первые признаки того, что планируемое законодательство нанесет ущерб экономике, и призвали коалицию принять компромиссный план, предложенный президентом Ицхаком Герцогом, сообщают израильские СМИ.



Руководители банков ранее опубликовали письмо в поддержку предложения Герцога.



Ури Левин, генеральный директор банка Дисконт, сказал во время встречи, что он глубоко обеспокоен экономическими последствиями реформы и уже видит последствия.



"Есть негативные признаки. Мы видим десятикратное увеличение интереса к открытию сберегательных счетов в иностранных банках. Шекель слабеет, фактор риска в Израиле растет, а наша фондовая биржа работает хуже, чем другие в мире", - сказал он, по сообщению 12-го канала. "Рынок основан на доверии, и если мы не остановим это сейчас, то можем оказаться в глубоком кризисе".



Другой участник встречи сказал: "Деньги уходят из Израиля со скоростью, в десять раз превышающей обычную".