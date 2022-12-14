



101 000 шекелей в месяц: сколько зарабатывают начальники в силовых ведомствах



Средняя зарплата в ЦАХАЛе в 2021 году составила 16.904 шекеля, в полиции - 19.153 шекеля, а в ШАБАСе - 18.112 шекелей, и все они выше средней зарплаты в экономике, согласно новому отчету уполномоченного по зарплатам в минфине Коби Бар-Натана, опубликованному сегодня 14 декабря.



Уполномоченный по зарплатам также утверждает, что бюджетные пенсии не служат той цели, для которой они были предназначены.



Начальник штаба зарабатывает 101 813 шекелей в месяц, начальник полиции - 91 070 шекелей, а начальник службы управления тюрем (ШАБАС) - 94 185 шекелей. Зарплаты офицеров гораздо ниже, особенно в ЦАХАЛе. Фактически, вплоть до звания подполковника, постоянные зарплаты в ЦАХАЛе ниже, чем зарплаты в соответствующих званиях в двух других силовых организациях.