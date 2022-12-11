



1 300 акционеров компании "Эгед" станут миллионерами



Фонд общественной инфраструктуры Кингстона приобретет 60 процентов акций компании "Эгед" за 2,93 миллиарда шекелей. Об этом было объявлено после того, как сегодня 11 декабря была завершена сделка между сторонами. Стоимость компании "Эгед" подскочила с 4,77 миллиарда до 4,93 миллиарда.





После резкого увеличения стоимости компании ожидается, что 1 300 акционеров Egged получат примерно 2,27 млн. шекелей на первом этапе сделки, что на тысячи шекелей больше, чем первоначально планировалось получить примерно 2,2 млн. шекелей. Изменение суммы связано с двумя основными событиями: мировым соглашением с пенсионерами компании и результатами деятельности компании за первые два квартала текущего года. В итоге стоимость "Эгеда" увеличилась в результате сделки на 3,3% до 4,93 миллиарда шекелей.



Покупатель, фонд "Кингстон", собрал около 1,4 миллиарда шекелей в банках "Леуми" и "Мизрахи", а остальные деньги поступят из собственного капитала фонда, который заплатит около 1 миллиарда шекелей от себя и еще 260 миллионов от своих партнеров. 350 миллионов шекелей уже выплачены партнерством в качестве аванса. По завершении приобретения компания сообщила, что доходы "Эгеда" выросли на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.