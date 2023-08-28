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Звуки стрельбы: Паника на станции Ха Шалом в Тель-Авиве
28.08.2023 20:17 Аркадий Бочаровский

Звуки стрельбы: Паника на станции Ха Шалом в Тель-Авиве


Вечером 28 августа на железнодорожной станции Ха Шалом в Тель-Авиве, расположенной рядом с башнями Азриэли, возникла паника после сообщения о том, что в этом районе слышна стрельба. 

По распоряжению полиции пассажиры были эвакуированы со станции. После инцидента Израильские Железные Дороги дали указание поездам не останавливаться на станции Ха Шалом. Сейчас  движение поездов и активность на станции вернулись в нормальное русло. В настоящее время неясно, что было источником шума.

 

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