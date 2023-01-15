



Звонок любимой спас водителя от упавшей на автомобиль глыбы

Житель американского города Малибу, штат Калифорния, спасся от упавшей на его автомобиль огромной каменной глыбы благодаря телефонному звонку. Об этом сообщает информационное агентство UPI.



Маурицио Хэнао припарковался рядом со своим домом на склоне холма. Он вышел из машины, чтобы ответить на телефонный звонок любимой. Неожиданно раздался громкий шум.



"Я услышал громкие удары, выбежал и увидел, что мою машину просто раздавило", – рассказал Маурицио.



Полутораметровая глыба приземлилась на крышу автомобиля и продавила его. Ветровые стекла машины разлетелись, а крыша и стойки смяты.



Камни, упавшие на дорогу в результате оползня, разлетелись на четыре полосы дорожного движения и повредили по меньшей мере еще одну припаркованную машину. В результате происшествия никто не пострадал.