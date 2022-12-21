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Звезда TikTok умер от случайной передозировки наркотиков
21.12.2022 01:23 Ольга Белозерова

Звезда TikTok умер от случайной передозировки наркотиков

Звезда TikTok Купер Норьега умер от случайной передозировки наркотиков.

Информацию об этом подтверждает издание Page Six.

По данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Норьега скончался от комбинированного воздействия фентанила, алпразолама (широко известного как ксанакс) и лоразепама

Смерть была признана несчастным случаем. Норьега был найден мертвым в июне на парковке торгового центра в Лос-Анджелесе. Ему было 19.

До этого популярный тиктокер откровенно рассказал своим подписчикам о своей истории злоупотребления наркотиками, которая началась, когда ему было всего 9 лет.

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