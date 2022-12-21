



Звезда TikTok умер от случайной передозировки наркотиков

Звезда TikTok Купер Норьега умер от случайной передозировки наркотиков.



Информацию об этом подтверждает издание Page Six.



По данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Норьега скончался от комбинированного воздействия фентанила, алпразолама (широко известного как ксанакс) и лоразепама



Смерть была признана несчастным случаем. Норьега был найден мертвым в июне на парковке торгового центра в Лос-Анджелесе. Ему было 19.



До этого популярный тиктокер откровенно рассказал своим подписчикам о своей истории злоупотребления наркотиками, которая началась, когда ему было всего 9 лет.