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Пакстон Уаитхед
20.06.2023 18:10 Наталья Богинская

Звезда сериала “Друзья” Пакстон Уайтхед умер в возрасте 85 лет

Звезда популярного американского ситкома “Друзья” Пакстон Уайтхед умер в возрасте 85 лет. Английский актер играл на Бродвее и снялся в нескольких американских ситкомах в 1990-х годах.

Пакстон скончался в прошлую пятницу в больнице в Арлингтоне, штат Вирджиния. Печальную новость подтвердил его сын Чарльз Уайтхед.

Уайтхед снялся в ряде бродвейских постановок, включая “Камелот” в 1980 году, “Моя прекрасная леди”  и “Как важно быть серьезным”.

Большую известность принесла ему роль босса Рэйчел Грин – героини Дженнифер Энистон – в американском универмаге Bloomingdales в “Друзьях.

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