



Звезда сериала “Друзья” Пакстон Уайтхед умер в возрасте 85 лет

Звезда популярного американского ситкома “Друзья” Пакстон Уайтхед умер в возрасте 85 лет. Английский актер играл на Бродвее и снялся в нескольких американских ситкомах в 1990-х годах.



Пакстон скончался в прошлую пятницу в больнице в Арлингтоне, штат Вирджиния. Печальную новость подтвердил его сын Чарльз Уайтхед.



Уайтхед снялся в ряде бродвейских постановок, включая “Камелот” в 1980 году, “Моя прекрасная леди” и “Как важно быть серьезным”.



Большую известность принесла ему роль босса Рэйчел Грин – героини Дженнифер Энистон – в американском универмаге Bloomingdales в “Друзьях.