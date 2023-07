Звезда Disney и поп-певица КоКо Ли умерла в возрасте 48 лет

КоКо Ли, родившаяся в Гонконге певица и автор песен, сделавшая очень успешную карьеру в Азии, скончалась после попытки самоубийства, в результате которой она впала в кому. Об этом сообщили ее братья и сестры. Артистке было 48 лет.



Артистка была известна поп-песнями и саундтреками к фильмам “Мулан” и “Крадущийся тигр, затаившийся дракон”. Ее сестры сказали, что, несмотря на все усилия команды больницы по ее лечению, она так и не вышла из комы.



Ли прославилась тем, что озвучила женщину-воина Мулан в версии одноименного диснеевского фильма на китайском языке и исполнила номинированную на “Оскар” песню “Любовь до начала времен” из фильма “Крадущийся тигр, затаившийся дракон”. Китайские фанаты считают ее “азиатской Мэрайей Кэри” из-за ее мощного голоса.



Ее хит конца 90-х “Do You Want My Love” и песня “Before I Fall In Love” из романтической комедии “Сбежавшая невеста” с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях также произвели фурор в Австралии и США.



Смерть Ли вызвала общественную дискуссию о депрессии, обычно являющуюся табуированной темой в Китае.



У звезды была депрессия в течение нескольких лет, и ее состояние резко ухудшилось за последние несколько месяцев.



“Хотя КоКо обращалась за профессиональной помощью и делала все возможное, чтобы бороться с депрессией, к сожалению, этот демон внутри нее взял над ней верх”, – говорится в заявлении ее семьи.



“2 июля она пыталась покончить жизнь самоубийством дома и была отправлена ​​в больницу. Несмотря на все усилия по спасению и лечению ее от комы, она скончалась 5 июля 2023 год”.