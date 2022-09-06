



Зверское убийство в Лоде: Лапид поручил увеличить число полицейских

Премьер-министр Яир Лапид обсудил зверское убийство, совершенное накануне в Лоде, а также рост насилия в арабском секторе.

По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, в обсуждении участвовали министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Коби Шабтай и командующий Центральным округом полиции генерал-майор Ави Битон.

Генинспектор и командующий Центральным округом полиции представили Лапиду отчет о ходе следствия, вещественных доказательствах, обнаруженных на месте происшествия, и о направлениях расследования.

Премьер-министр подчеркнул, что факты насилия и убийств вредят чувству безопасности граждан и их повседневной жизни. Глава правительства поручил увеличить число полицейских в городах со смешанным населением и в Лоде во избежание актов мести.