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Зверская казнь бойца ВСУ: в РФ приступили к расследованию
13.04.2023 14:30 Алина Груднева

Зверская казнь бойца ВСУ: в РФ приступили к расследованию

Генеральная прокуратура России начала проверку видео, на котором запечатлено обезглавливание украинского военного.

Об этом сказано в официальном заявлении.

"В целях оценки достоверности этих материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для проверки", — сказано в заявлении.

Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков назвал кадры с обезглавливанием украинского военного "ужасными" и призвал проверить их на достоверность.

 

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