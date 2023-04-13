Зверская казнь бойца ВСУ: в РФ приступили к расследованию
Генеральная прокуратура России начала проверку видео, на котором запечатлено обезглавливание украинского военного.
Об этом сказано в официальном заявлении.
"В целях оценки достоверности этих материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для проверки", — сказано в заявлении.
Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков назвал кадры с обезглавливанием украинского военного "ужасными" и призвал проверить их на достоверность.