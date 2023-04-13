



Зверская казнь бойца ВСУ: в РФ приступили к расследованию

Генеральная прокуратура России начала проверку видео, на котором запечатлено обезглавливание украинского военного.



Об этом сказано в официальном заявлении.



"В целях оценки достоверности этих материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для проверки", — сказано в заявлении.



Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков назвал кадры с обезглавливанием украинского военного "ужасными" и призвал проверить их на достоверность.



