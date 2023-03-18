



Зоопарк Афин борется за спасение тигренка, найденного в мусоре

Греческие ветеринары борются за спасение белого тигренка, выброшенного в мусорный бак возле Афинского зоопарка, который, как считается, стал жертвой незаконной торговли дикими животными.



Трехмесячный белый тигр был найден 28 февраля под мусорным баком на парковке Зоологического парка Аттики уборщицей, которая уведомила об этом владельца зоопарка.



"Впервые такое животное было выброшено возле нашего зоопарка. Я имею в виду, что у нас было несколько случаев подбрасывания животных, но обычно это брошенные домашние животные — щенки, котята, черепахи… но тигр? Никогда", — сказал основатель зоопарка Жан-Жак Лесьер.



Камеры видеонаблюдения зоопарка зафиксировали, как около полуночи к мусорным бакам подъехал автомобиль. По словам Лесьера, власти пытались отследить номерные знаки.



Исхудавшее и обезвоженное животное находится в тяжелом состоянии.



"Когда я впервые увидел детеныша, я не мог поверить в то, что вижу перед собой, я, честно говоря, не мог поверить, что животное находится в таком состоянии. Вероятно, ее неправильно кормили и малышке остро не хватает витаминов и минералов, что делает ее кости чрезвычайно хрупкими", — сказал ветеринар зоопарка Ной Псарудаки.



Рентген также показал, что в одной из задних ног детеныша застряла ​​металлическая булавка.



Лесьер сказал, что если тигренок выживет, его придется перевести в заповедник, так как в зоопарке нет других животных этого вида. По его словам, зоопарк уже обратился за помощью в международные организации по охране дикой природы и животных.



По данным Европола, торговля дикими животными в Европе — это бизнес на миллиарды евро, а Азия и Африка — общие источники экзотических животных, которые продаются европейским покупателям. Обычно они попадают в Грецию из Турции или Кипра, но Греция стала воротами для въезда в остальную Европу.

