



Зоолог признал, что насиловал и пытал десятки собак в своем приюте для животных

51-летний британский зоолог Адам Бриттон признал себя виновным в изнасиловании щенков и пытках более 40 собак, включая его собственных питомцев, в своем австралийском приюте для животных.



Бриттон, академик из Университета Чарльза Дарвина на севере Австралии, начал совершать преступления в 2014 году и до своего ареста в апреле 2022 года пытал и сексуально эксплуатировал более 42 собак, которых он называл “игрушками” и 39 из них замучил до смерти.



Он подвергал сексуальному насилию в том числе своих домашних швейцарских овчарок Урсу и Болта в течение почти десяти лет и снимал на видео, как причиняет боль беззащитным животным, в своей “комнате пыток” – транспортном контейнере, оснащенном записывающим оборудованием, – и размещал материалы о в Интернете.



Бриттон, ведущий зоолог, который работал с BBC и National Geographic 25 сентября спокойно признал себя виновным по 47 пунктам обвинения в жестоком обращении с животными в Верховном суде Северной территории. Он также признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в доступе и передаче материалов о жестоком обращении с детьми, в том числе в принуждении малышей к развратным действиям.



Подробности преступлений Бриттона настолько ужасны, что главный судья Майкл Грант призвал общественность и сотрудников службы безопасности покинуть зал суда до того, как прокуратура изложит факты дела.



“Эти факты содержат материалы, которые могут вызвать нервный шок”, – сказал он. Многие подробности преступления Бриттона слишком ужасны, чтобы их публиковать.



Приговор Бриттону будет вынесен позже.



Жена Бриттона Эрин не знала о тревожных фантазиях своего мужа и с тех пор, как сообщается, сменила фамилию.