



Знамя Победы над зданием Рейхстага оказалось фейком - депутат Госдумы РФ

Появление над зданием немецкого Рейхстага Знамени Победы оказалось фейком. Об этом в Telegram-канале написал депутат Госдумы РФ Евгений Попов.



Ранее в Сети начали распространяться кадры, на которых видно, что с правой стороны от главного входа в историческое здание вывесили ярко-красный флаг с серпом и молотом. Судя по многочисленным фото и видео, его подняли рядом с государственными знаменами Германии.



"Уже два берлинских товарища написали мне, что фото со Знаменем Победы над Рейхстагом сегодня — фейк. К сожалению", — посетовал Попов.



Ранее берлинские власти запретили демонстрировать флаги России и СССР 8–9 мая 2023 года. Позднее эти ограничения частично сняли. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал запрет "аморальным и недопустимым".