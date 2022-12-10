



Знаменитый репортер умер на чемпионате мира в Катаре, брат сказал, что его убили

Трагедия на чемпионате мира по футболу в Катаре. Грант Уол, один из ведущих футбольных журналистов США , работавший на CBS, NBC и New York Times.



Грант умер в возрасте 48 лет во время чемпионата мира по футболу, упав в обморок во время матча между Аргентиной и Нидерландами на стадионе. Он был срочно доставлен в больницу, где его объявили мертвым.



Причина смерти Уола еще не установлена, но, по словам его брата Эрика, смерть не была естественной. Вскоре после публикации о его смерти его брат выпустил в сети леденящее душу видео, в котором он говорит: "Я Эрик Уол, я брат Гранта Уола, и я гей. Именно из-за меня мой брат надел футболку с цветами флага гордости. Он был здоров и сказал мне, что его жизни угрожает опасность. Я не верю, что мой брат просто умер, я верю, что его убили".



Около двух недель назад на матч между сборными США (который освещал Грант Уол) и Уэльса, Уол пришел в футболке с цветами флага гордости, за своего брата. Сначала его не пустили на стадион из-за футболки, но в итоге через полчаса его пропустили. По словам его брата, после этого инцидента ему стали поступать угрозы.



Absolutely bone chilling stuff



Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today



His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl — JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022

До трагедии Вул еще успел впечатлиться голом Голландии в ворота Аргентины, когда он написал на своей странице в Twitter: "Удивительный запланированный гол голландцев со штрафного удара".В продолжение заявления своего брата, Валль был большим критиком катарцев и их поведения в отношении прав человека и прав ЛГБТ, и только в прошлый четверг он написал: "Им просто наплевать. Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре даже не скрывают своего безразличия к смертям рабочих-мигрантов".