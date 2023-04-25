



Знаменитая тель-авивская забегаловка осталась открытой во время сирен Дня Памяти



В социальных сетях была распространена фотография знаменитой тель-авивской турецкой шаурмы ASK Doner, набитой до отказа посетителями в День Памяти Павших, в нарушение закона. Владельцы бизнеса утверждают: "Мы были закрыты с 19:00", но в 20:26 заведению был выписан штраф: "Описание преступления: бизнес работает в День Памяти".



השווארמה בדיזינגוף נשארה פתוחה בצפירה - ברשת זעמו וניסו לטעון שמדובר בפייקhttps://t.co/HjnIp4b7wM



צילום: סעיף 27א' pic.twitter.com/q5zPq2o5KW — החדשות - N12 (@N12News) April 25, 2023

На аккаунте предприятия в Facebook утверждали, что заведение было закрыто с 19:00, и в одном из комментариев заявили, что "просто плохие люди хотят нанести ущерб бизнесу". Вскоре, однако, выяснилось, что владелец предприятия получил в 20:26 штраф на сумму 730 шекелей, в котором, среди прочего, говорилось, что оператор предприятия нарушает закон накануне Дня памяти. "Дата правонарушения: 20:21. Описание правонарушения: Бизнес работает в День Памяти", - говорится в требовании к уплате штрафа.Следует отметить, что подобные инциденты повторяются почти каждый год. Немногие владельцы бизнеса пытаются открыть дело вопреки закону, именно накануне Дня Памяти, а некоторые даже действуют подпольно. Каждый год муниципалитет добивается соблюдения подзаконного акта Тель-Авива-Яффо (открытие и закрытие магазинов) 1980 года, согласно которому "открытие ресторанов и публичных развлекательных заведений запрещено в День Памяти о Холокосте и героизме и в День Памяти о павших в ЦАХАЛе и жертвах военных действий".