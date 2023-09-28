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Знаменитая певица Светлана Заградская покончила с собой
28.09.2023 21:56 Алина Груднева

Знаменитая певица Светлана Заградская покончила с собой

Знаменитая кубанская певица, заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская покончила с собой.

По данным российских СМИ, она выбросилась из окна своего дома в Москве.

Утверждается, что 77-летняя женщина оставила предсмертную записку в квартире, которую написала перед самоубийством.

"Устала мучиться и мучить! Не плачьте! В моей смерти никого не вините! Ключи в почтовом ящике. У меня самая лучшая дочь", - написала Заградская.

В СМИ пишут, что артистка посвятила свою жизнь изучению фольклора и культурно-просветительской деятельности. Заградская была кандидатом педагогических наук и членом Союза журналистов РФ.

 

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