



Знаменитая певица Светлана Заградская покончила с собой

Знаменитая кубанская певица, заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская покончила с собой.



По данным российских СМИ, она выбросилась из окна своего дома в Москве.



Утверждается, что 77-летняя женщина оставила предсмертную записку в квартире, которую написала перед самоубийством.



"Устала мучиться и мучить! Не плачьте! В моей смерти никого не вините! Ключи в почтовом ящике. У меня самая лучшая дочь", - написала Заградская.



В СМИ пишут, что артистка посвятила свою жизнь изучению фольклора и культурно-просветительской деятельности. Заградская была кандидатом педагогических наук и членом Союза журналистов РФ.



