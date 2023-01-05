



Зимняя жара: Европа бьет температурные рекорды

В то время как в Европе установилась мягкая теплая погода, Северная Америка сталкивается с сильными штормами, морозами и снегопадами, унесшими жизни более 60 человек.



Температура в Нидерландах, Лихтенштейне, Литве, Латвии, Чехии, Польше, Дании, Беларуси, Германии, Франции и Украине побила национальные рекорды.



Температура, зафиксированная в Варшаве 1 января, была на 4°C выше предыдущего рекорда месяца, а рекордно высокая температура в Беларуси составила 16,4°C, что примерно на 4,5°C выше предыдущего рекорда.



В Испании предновогодние температуры в Бильбао были эквивалентны средним значениям в июле, а в некоторых частях Каталонии, включая Барселону, действуют ограничения на использование воды.



Температурные рекорды постоянно бьются из-за потепления климата, но редко бывает, чтобы разница превышала несколько десятых градуса.



В Швейцарии температура достигла 20°C, а теплая погода повлияла на горнолыжные курорты в Альпах, где наблюдается нехватка снега.



Великобритания, Ирландия, Франция и Испания объявили 2022 год самым жарким за всю историю наблюдений.



Волны тепла стали более частыми, более интенсивными и длятся дольше из-за антропогенного изменения климата. Мир уже потеплел примерно на 1,1°C с начала индустриальной эры, и температура будет продолжать расти, если правительства во всем мире не сократят выбросы парниковых газов.

