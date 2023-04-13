



Зима посреди весны: сколько осадков выпало в городах Израиля

После того, как уже казалось, что мы вступаем в весну, и даже казалось, что уже наступает лето, на Израиль обрушились сильнейшие дожди. То, что началось с наводнений и проливных дождей на юге, к исходу Песаха распространилось на остальную часть страны.





По данным компании Метеотек, количество осадков, выпавших со вчерашнего утра до настоящего времени, составляет:



Эль-Рум Голанские высоты - 60 мм



Гиносар Кинерет - 43 мм



Маалот - 50 мм



Хайфа - 58 мм



Нетания - 56 мм



Тель-Авив - 45 мм



Бат-Ям - 68 мм



Ашдод - 44 мм



Иерусалим - 48 мм



Беэр-Шева - 17 мм.