Зима посреди весны: сколько осадков выпало в городах Израиля
После того, как уже казалось, что мы вступаем в весну, и даже казалось, что уже наступает лето, на Израиль обрушились сильнейшие дожди. То, что началось с наводнений и проливных дождей на юге, к исходу Песаха распространилось на остальную часть страны.
По данным компании Метеотек, количество осадков, выпавших со вчерашнего утра до настоящего времени, составляет:
Эль-Рум Голанские высоты - 60 мм
Гиносар Кинерет - 43 мм
Маалот - 50 мм
Хайфа - 58 мм
Нетания - 56 мм
Тель-Авив - 45 мм
Бат-Ям - 68 мм
Ашдод - 44 мм
Иерусалим - 48 мм
Беэр-Шева - 17 мм.