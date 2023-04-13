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13.04.2023 13:18 Аркадий Бочаровский

Зима посреди весны: сколько осадков выпало в городах Израиля

После того, как уже казалось, что мы вступаем в весну, и даже казалось, что уже наступает лето, на Израиль обрушились сильнейшие дожди. То, что началось с наводнений и проливных дождей на юге, к исходу Песаха распространилось на остальную часть страны.


По данным компании Метеотек, количество осадков, выпавших со вчерашнего утра до настоящего времени, составляет:

Эль-Рум Голанские высоты - 60 мм

Гиносар Кинерет - 43 мм

Маалот - 50 мм

Хайфа - 58 мм

Нетания - 56 мм

Тель-Авив - 45 мм

Бат-Ям - 68 мм

Ашдод - 44 мм

Иерусалим - 48 мм

Беэр-Шева - 17 мм.

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