



Жуткое убийство в Петах-Тикве: нанес 70 ударов ножом и поджог тело

Полиция предоставила подробности жуткого убийства в Петах-Тикве, совершенного около месяца назад.



30 декабря поступил звонок о пожаре в квартире. На месте происшествия обнаружили тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Расследование по факту убийства было передано в Центральное управление полиции.



Ключевым подозреваемым оказался житель Ришон ле-Циона Ошер Агасси, находившийся в ту ночь в Петах-Тикве. Его вместе с супругой арестовали, хотя женщину позже отпустили.



По версии следствия, из-за финансового спора с погибшим Агасси неделями планировал убийство, для которого купил, в том числе, бензин. Ночью он прибыл на улицу, где жил покойный, на своем мотоцикле, вошел в дом и нанес мужчине около 70 ударов ножом.



Сначала он планировал сжечь тело где-нибудь в другом месте, чтобы избавиться от него, однако после убийства отправился в дом своих пожилых родственников, попросил у иностранного рабочего, кормившего стариков, хлорку и одеяло, взял их и вернулся в квартиру на улице Гистадрут.



На месте преступления он завернул тело в одеяло, поджег его, после чего скрылся с места происшествия. Следователи нашли нож, которым был убит мужчина. Сначала была найдена половина сломанного ножа, а позже в доме подозреваемого нашли вторую половину. Также был найден мотоциклетный шлем с пятнами крови. ДНК совпала с пятнами крови, собранными на месте убийства. Агасси отрицал какую-либо связь с убийством, обвинив полицию в том, что та якобы подбросила улики.



Как выяснилось, подозреваемый и убитый были давно знакомы. Аггаси занял у жертвы десятки тысяч шекелей, а покойный потребовал вернуть деньги. В ближайшие дни подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве.

