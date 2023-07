Жуткое ДТП в Алжире: в горящем автобусе погибли десятки человек

В среду, 19 июля, в алжирской провинции Таманрассет столкнулись автобус и пикап, в результате чего погибли как минимум 34 человека.



По данным Управления гражданской защиты, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести.



Авария случилась на национальной дороге. После столкновения автобус загорелся.



По данным местных СМИ, в Алжире подобные ДТП не являются редкими. Как правило, они происходят из-за превышения скорости.



#algeria | At least 34 people died and 12 were injured in a road accident in Algeria on Wednesday, the country’s civil defense said

According to a statement by the Algerian gendarmerie, the accident occurred on National Road No. 01 in the village of Atoll, in Tamanrasset province pic.twitter.com/9vVQloqX4D