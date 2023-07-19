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Жуткое ДТП в Алжире: в горящем автобусе погибли десятки человек
19.07.2023 12:08 Алина Груднева

Жуткое ДТП в Алжире: в горящем автобусе погибли десятки человек

В среду, 19 июля, в алжирской провинции Таманрассет столкнулись автобус и пикап, в результате чего погибли как минимум 34 человека.

По данным Управления гражданской защиты, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести.

Авария случилась на национальной дороге. После столкновения автобус загорелся. 

По данным местных СМИ, в Алжире подобные ДТП не являются редкими. Как правило, они происходят из-за превышения скорости.

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