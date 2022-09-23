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Жуткое ДТП с израильтянами: медики страховой компании отправились в Грузию
23.09.2022 20:25 Алина Груднева

Жуткое ДТП с израильтянами: медики страховой компании отправились в Грузию

Медицинская бригада компании "Харел" вылетела в Грузию, где в аварию попал микроавтобус с израильтянами.

 
Об этом сообщает Walla. 
 
Напомним, что в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли двое израильтян. Еще 17 человек получили травмы разной степени тяжести. Большинство из пострадавших - израильские туристы.
 
Компания "Харел" приняла решение немедленно отправить медиков с целью получения информации о состоянии раненых и вывоза застрахованных в Израиль.

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