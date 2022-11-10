



Жуткое ДТП на юге: один погибший, 9 пострадавших

Вечером, 10 ноября, на шоссе 4 на юге Израиля столкнулись микроавтобус и частный автомобиль.

В результате аварии погиб 40-летний мужчина.

Еще девять человек получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия медики оказали раненым помощь и эвакуировали их в больницы Барзилай в Ашкелоне и Сорока в Беэр-Шеве.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.