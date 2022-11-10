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Жуткое ДТП на юге: один погибший, 9 пострадавших
10.11.2022 19:12 Алина Груднева

Жуткое ДТП на юге: один погибший, 9 пострадавших

Вечером, 10 ноября, на шоссе 4 на юге Израиля столкнулись микроавтобус и частный автомобиль.

 
В результате аварии погиб 40-летний мужчина.
 
Еще девять человек получили ранения легкой и средней степени тяжести.
 
Прибывшие на место происшествия медики оказали раненым помощь и эвакуировали их в больницы Барзилай в Ашкелоне и Сорока в Беэр-Шеве.
 
Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

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