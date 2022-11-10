Жуткое ДТП на юге: один погибший, 9 пострадавших
Вечером, 10 ноября, на шоссе 4 на юге Израиля столкнулись микроавтобус и частный автомобиль.
В результате аварии погиб 40-летний мужчина.
Еще девять человек получили ранения легкой и средней степени тяжести.
Прибывшие на место происшествия медики оказали раненым помощь и эвакуировали их в больницы Барзилай в Ашкелоне и Сорока в Беэр-Шеве.
Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.
תאונה קטלנית ליד נתיב העשרה: הרוג כבן 40 ו-11 פצועים במצב קל-בינוני בהתנגשות בין רכב פרטי למיניבוס שהוביל פועלים לעזה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/FupaK4CvcQ— כאן חדשות (@kann_news) November 10, 2022