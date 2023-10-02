



Жуткий пожар вспыхнул в здании управления безопасности в Египте

В ночь на 2 октября в Египте вспыхнул масштабный пожар в здании управление безопасности Исмаилии.



В сети показали видео с места происшествия.



По предварительным данным, возгорание произошло на крыше. Огонь стремительно распространился на верхние этажи здания. К утру полыхал практически весь комплекс.



По данным минздрава, пострадали минимум 38 человек, из которых 12-ти оказали помощь на месте. Еще 26 были эвакуированы в больницы. Всем пострадавшим, кроме двоих, испытывают проблемы с дыханием. Возгорание удалось потушить. Зданию нанесен огромный ущерб. Причина пожара устанавливается.