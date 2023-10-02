Жуткий пожар вспыхнул в здании управления безопасности в Египте
В ночь на 2 октября в Египте вспыхнул масштабный пожар в здании управление безопасности Исмаилии.
В сети показали видео с места происшествия.
По предварительным данным, возгорание произошло на крыше. Огонь стремительно распространился на верхние этажи здания. К утру полыхал практически весь комплекс.
По данным минздрава, пострадали минимум 38 человек, из которых 12-ти оказали помощь на месте. Еще 26 были эвакуированы в больницы. Всем пострадавшим, кроме двоих, испытывают проблемы с дыханием. Возгорание удалось потушить. Зданию нанесен огромный ущерб. Причина пожара устанавливается.
תיעוד | כלי תקשורת מצריים מדווחים כי השריפה פרצה בלב מתחם משטרתי באסמאעיליה. כוחות ביטחון, הצלה וכיבוי אש מפנים את אנשי המשטרה הלכודים במבנים השונים@migansh5 pic.twitter.com/DY0NVyO1Cz— כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2023