Жуткий пожар на свадьбе в Ираке: заживо сгорели около 100 человек
В Ираке на свадебной церемонии вспыхнул жуткий пожар, в результате которого заживо сгорели около 100 человек.
По данным информационного агентства Reuters, трагедия произошла в городе Бахдида.
Более 150 человек получили ранения разной степени тяжести. Местные власти ожидает, что число жертв продолжит расти.
Есть подозрение на наличие пропавших без вести людей. В настоящее время ведутся поиски. По предварительным данным, пожар на свадьбе вспыхнул из-за фейерверка.
BREAKING: Fire breaks out at wedding hall in northern Iraq, killing at least 100 people - INA pic.twitter.com/PvfJ1psHRN— BNO News (@BNONews) September 26, 2023
🚨 BREAKING: More than 500 injured, 100 killed in wedding hall fire in Iraq. pic.twitter.com/GnHCXjtehG— {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) September 27, 2023