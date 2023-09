Жуткий пожар на свадьбе в Ираке: заживо сгорели около 100 человек

В Ираке на свадебной церемонии вспыхнул жуткий пожар, в результате которого заживо сгорели около 100 человек.



По данным информационного агентства Reuters, трагедия произошла в городе Бахдида.



Более 150 человек получили ранения разной степени тяжести. Местные власти ожидает, что число жертв продолжит расти.



Есть подозрение на наличие пропавших без вести людей. В настоящее время ведутся поиски. По предварительным данным, пожар на свадьбе вспыхнул из-за фейерверка.

BREAKING: Fire breaks out at wedding hall in northern Iraq, killing at least 100 people - INA pic.twitter.com/PvfJ1psHRN