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Жуткий пожар на свадьбе в Ираке: заживо сгорели около 100 человек
27.09.2023 07:26 Алина Груднева

Жуткий пожар на свадьбе в Ираке: заживо сгорели около 100 человек

В Ираке на свадебной церемонии вспыхнул жуткий пожар, в результате которого заживо сгорели около 100 человек.

По данным информационного агентства Reuters, трагедия произошла в городе Бахдида.

Более 150 человек получили ранения разной степени тяжести. Местные власти ожидает, что число жертв продолжит расти.

Есть подозрение на наличие пропавших без вести людей. В настоящее время ведутся поиски. По предварительным данным, пожар на свадьбе вспыхнул из-за фейерверка.

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