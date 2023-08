Жуткие пожары в Канаде: жители Йеллоунайфа спасаются бегством

Жители канадского города Йеллоунайф спасаются бегством от разрушительных лесных пожаров.



С 18 августа в стране наблюдается самый тяжелый сезон пожаров за всю историю страны.



Йеллоунайф покинули 20 тысяч жителей, получив приказ об экстренной об эвакуации. Люди выстраивались в очередь возле местной школы, ожидая, когда их доставят в аэропорт. Тем временем, густой дым окутал город и малонаселенные Северо-Западные территории страны.



По словам официальных лиц, огонь распространяется медленно. Тем не менее, он может достичь окраин города уже к 19 августа, если не будет дождя.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо созвал экстренное совещание, чтобы обсудить кризис и методы борьбы с ним.

