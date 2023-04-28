



Жуткая статистика: за пять лет на юге утонули 100 детей

На юге Израиля за последние пять лет в период с 2018 по 2022 год утонули 100 детей.



По данным "Аруц Шева", сегодняшняя гибель полуторагодовалого малыша в поселении Беэр Ганим стала уже третьей с начала 2023 года.



Уточняется, что из 100 утонувших детей, 48% погибших были в возрасте до 4 лет.



"За последние пять лет мы наблюдаем значительный рост случаев утопления в домашних бассейнах. Утопление детей стало настоящей эпидемией. Я призываю родителей, не говорите "со мной этого не случится". Детей влечет к воде, они не понимают опасности", - предупреждает гендиректор организации по безопасности детей Betra Орли Сильвингер.