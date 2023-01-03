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Жуткая расправа: россиянин отрубил руку товарищу, а тело скинул в погреб
03.01.2023 13:40 Алина Груднева

Жуткая расправа: россиянин отрубил руку товарищу, а тело скинул в погреб

Житель Приморья устроил своему приятелю кровавую расправу, отрубив ему руку и сбросив его тело в погреб.

О жестоком убийстве в России сообщает "РЕН ТВ".

Уточняется, что преступление было совершено в городе Спасск-Дальний. Приятели поссорились, "приняв на душу" алкоголь.

Один из собутыльников, 43-летний мужчина, ударил второго ножом в грудь. Этого ему показалось мало. Он схватил топор и отрубил товарищу руку. Тело погибшего он сбросил в погреб.

После задержания неоднократно ранее судимый убийца признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

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