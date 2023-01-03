



Жуткая расправа: россиянин отрубил руку товарищу, а тело скинул в погреб

Житель Приморья устроил своему приятелю кровавую расправу, отрубив ему руку и сбросив его тело в погреб.



О жестоком убийстве в России сообщает "РЕН ТВ".



Уточняется, что преступление было совершено в городе Спасск-Дальний. Приятели поссорились, "приняв на душу" алкоголь.



Один из собутыльников, 43-летний мужчина, ударил второго ножом в грудь. Этого ему показалось мало. Он схватил топор и отрубил товарищу руку. Тело погибшего он сбросил в погреб.



После задержания неоднократно ранее судимый убийца признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.