



Жуткая находка в Мексике - 68 мешков с останками людей

Мексиканская полиция нашла в штате Мехико 68 мешков с человеческими останками.



По данным Notimérica, это произошло в муниципалитетах Окойоакак и Лерма, которые находятся недалеко от столицы региона.



О тайных захоронениях полицейским рассказали задержанные члены банды, которая орудует в регионе. Сколько именно жертв было найдено, пока что не установлено.



По статистике, в период с 1964 по 2022 год в Мексике пропавшими без вести считались более 100 тысяч человек.