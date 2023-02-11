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Жуткая находка в Мексике - 68 мешков с останками людей
11.02.2023 11:06 Алина Груднева

Жуткая находка в Мексике - 68 мешков с останками людей

Мексиканская полиция нашла в штате Мехико 68 мешков с человеческими останками.

По данным Notimérica, это произошло в муниципалитетах Окойоакак и Лерма, которые находятся недалеко от столицы региона.

О тайных захоронениях полицейским рассказали задержанные члены банды, которая орудует в регионе. Сколько именно жертв было найдено, пока что не установлено.

По статистике, в период с 1964 по 2022 год в Мексике пропавшими без вести считались более 100 тысяч человек.

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