Новости » Происшествия
Жуткая гроза в Индии: 61 тысяча ударов молнии за два часа
04.09.2023 17:18 Евгения Маркова

Жуткая гроза в Индии: 61 тысяча ударов молнии за два часа

В восточном индийском штате Одиша во время грозы произошло более 61 тысячи ударов молнии за два часа, что привело к человеческим жертвам. Об этом сообщает The Independent.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Одыша, было зафиксировано, по меньшей мере, 36 597 молний типа “облако-облако”, а количество ударов из облака в землю достигло 25 753.

От ударов молнии погибли не менее 12 человек и 14 получили ранения. Правительство штата объявило о компенсации в размере 400 000 рупий (4,8 тысяч долларов) для каждой из семей погибших.

Удары молнии были вызваны активным циклоном над Бенгальским заливом. Одиша в воскресенье зафиксировала более 5300 ударов молнии по всему штату.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы