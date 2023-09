Жуткая гроза в Индии: 61 тысяча ударов молнии за два часа

В восточном индийском штате Одиша во время грозы произошло более 61 тысячи ударов молнии за два часа, что привело к человеческим жертвам. Об этом сообщает The Independent.



По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Одыша, было зафиксировано, по меньшей мере, 36 597 молний типа “облако-облако”, а количество ударов из облака в землю достигло 25 753.



От ударов молнии погибли не менее 12 человек и 14 получили ранения. Правительство штата объявило о компенсации в размере 400 000 рупий (4,8 тысяч долларов) для каждой из семей погибших.



Удары молнии были вызваны активным циклоном над Бенгальским заливом. Одиша в воскресенье зафиксировала более 5300 ударов молнии по всему штату.





Lightning Strikes Kill 12 in India's Odisha - Local Reports



Six districts in the 🇮🇳 coastal state were hit by heavy rain storms on Saturday. Officials have warned residents to seek shelter during severe weather. pic.twitter.com/x1kdrm8VvS