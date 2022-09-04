



Жуткая авария возле Ариэля: трое пострадавших

Рано утром в воскресенье произошла жуткая авария на Шоссе №505 на перекрестке Гити-Авишар возле Ариэля в Самарии.



Как сообщает "Аруц Шева", столкнулись грузовик и частный автомобиль. В результате аварии пострадали трое молодых людей. 19-летний мужчина был в критическом состоянии, еще двое молодых людей получили тяжелые ранения.



Парамедики Magen David Adom оказали пострадавшим помощь и эвакуировали в больницу "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква.



Парамедик MDA Томер Фейн сказал: "Это шокирующая авария, мы видели разбитую частную машину, в которой ехали трое молодых людей, один из них застрял в машине. Они были без сознания и получили множественные травмы".



"С помощью медицинских сил ЦАХАЛа мы оказали раненым жизненно важную медицинскую помощь. Одного из них эвакуировали во время проведения сердечно-легочной реанимации, а двоих пострадавших эвакуировали в тяжелом состоянии, им ввели успокоительные и подключили к ИВЛ. Водителю грузовика оказали помощь на месте, и его не пришлось эвакуировать в больницу", - рассказал парамедик.