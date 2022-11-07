Жуткая авария в Турции: погибли семь пассажиров автобуса
В понедельник, 7 ноября, на востоке Турции автобус попал в жуткую аварию.
По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, он столкнулся с двумя грузовиками и загорелся.
В результате аварии, по меньшей мере семь человек погибли. Еще 11 человек пострадали. Авария произошла в провинции Агры, недалеко от границ с Ираном и Арменией.
Пассажирский автобус врезался в два грузовика в Тутаке, вызвав огромный пожар, охвативший все три транспортных средства.
Ağrı Tutak'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dilerim#Ağrı#Tutak pic.twitter.com/Qb3jCLVEeI— Songül Korkmaz (@SongulKrkmaz) November 7, 2022
#Ağrı nın Tutak ilçesinde meydana trafik kazasında 7 vatandaşımız vefat ederken 2'si ağır 11 kişi ise yaralandı.— Arif YILMAZ (@ARFYILMAZ6) November 7, 2022
Vefat edenlerin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara da Yüce Rabbimiz den acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/kX736XIAyZ
...GEÇMİŞ OLSUN AĞRI...— Hikmet Bucak (@HikmetBucak44) November 7, 2022
...Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyorum...#GEÇMİŞ-#OLSUN-#AĞRI pic.twitter.com/G1JpWTyBtG