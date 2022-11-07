Жуткая авария в Турции: погибли семь пассажиров автобуса

В понедельник, 7 ноября, на востоке Турции автобус попал в жуткую аварию.

По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, он столкнулся с двумя грузовиками и загорелся.

В результате аварии, по меньшей мере семь человек погибли. Еще 11 человек пострадали. Авария произошла в провинции Агры, недалеко от границ с Ираном и Арменией.

Пассажирский автобус врезался в два грузовика в Тутаке, вызвав огромный пожар, охвативший все три транспортных средства.

#Ağrı nın Tutak ilçesinde meydana trafik kazasında 7 vatandaşımız vefat ederken 2'si ağır 11 kişi ise yaralandı. Vefat edenlerin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara da Yüce Rabbimiz den acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/kX736XIAyZ

...GEÇMİŞ OLSUN AĞRI...

...Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyorum...#GEÇMİŞ-#OLSUN-#AĞRI pic.twitter.com/G1JpWTyBtG