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Жуткая авария в Турции: погибли семь пассажиров автобуса
07.11.2022 20:26 Алина Груднева

Жуткая авария в Турции: погибли семь пассажиров автобуса

В понедельник, 7 ноября, на востоке Турции автобус попал в жуткую аварию.

 
По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, он столкнулся с двумя грузовиками и загорелся.
 
В результате аварии, по меньшей мере семь человек погибли. Еще 11 человек пострадали. Авария произошла в провинции Агры, недалеко от границ с Ираном и Арменией.
 
Пассажирский автобус врезался в два грузовика в Тутаке, вызвав огромный пожар, охвативший все три транспортных средства.
 
 

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