



Жуткая авария на шоссе №6: столкнулись четыре машины, три человека погибли



Три человека погибли и еще четверо получили ранения средней и легкой степени тяжести вчера вечером 5 июня в результате смертельного ДТП с участием нескольких автомобилей на шоссе №6 в южном направлении недалеко от Кирьят-Гат.



По данным MADA, в ДТП участвовали четыре автомобиля, один из которых загорелся. Прибывшая на место происшествия команда MADA установила смерть трех пострадавших, в том числе 50-летнего мужчины. Двое пострадавших с ранениями средней тяжести были эвакуированы в больницу "Сорока", еще двое, получившие легкие ранения, также были госпитализированы.



В аварии погибли двоюродные братья Джихад Иман Насасара, 21 года, и Фарс Мухаммад Насасара, 19 лет. После аварии полиция сообщила, что трасса 6 от развязки Маахаз на юг перекрыта для движения. Сотрудники полиции находятся на месте происшествия, направляя движение через шоссе 35 и шоссе 40.



На месте происшествия были обнаружены четыре автомобиля. В одном из автомобилей был найден мертвый 50-летний водитель, во втором автомобиле были обнаружены два 25-летних парня с травмами средней тяжести, а в третьем автомобиле двое находились в легком состоянии. В кювете, который находится в 150 метрах впереди - был обнаружен горящий автомобиль с еще двумя погибшими внутри.



Дорожные инспекторы района Лакиш начали расследование смертельного ДТП.

