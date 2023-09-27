Жуткая авария близ Бейт-Шемеша: число раненых детей достигло 33
Число пострадавших в результате автобусной аварии близ Бейт-Шемеша детей возросло до 33.
По данным MADA, все раненые в возрасте от 8 до 12 лет получили первую медицинскую помощь.
Один ребенок находится в тяжелом состоянии, еще двое детей - в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие травмы.
Напомним, что ранее на шоссе 38 перевернулся автобус, который перевозил детей.
התהפכות האוטובוס ליד אשתאול: דובר מד"א מוסר כי 33 מנוסעי האוטובוס - ילדים כבני 8 עד 12, מקבלים טיפול רפואי ומפונים לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם, בהם: 2 במצב קשה, 1 במצב בינוני ו-30 במצב קל@Nov_reuveny (צילום: מד"א) pic.twitter.com/15gZKELnMa— כאן חדשות (@kann_news) September 27, 2023