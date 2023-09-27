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Жуткая авария близ Бейт-Шемеша: число раненых детей достигло 33
27.09.2023 18:39 Алина Груднева

Жуткая авария близ Бейт-Шемеша: число раненых детей достигло 33

Число пострадавших в результате автобусной аварии близ Бейт-Шемеша детей возросло до 33.

По данным MADA, все раненые в возрасте от 8 до 12 лет получили первую медицинскую помощь.

Один ребенок находится в тяжелом состоянии, еще двое детей - в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие травмы.

Напомним, что ранее на шоссе 38 перевернулся автобус, который перевозил детей.

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