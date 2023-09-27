



Жуткая авария близ Бейт-Шемеша: число раненых детей достигло 33

Число пострадавших в результате автобусной аварии близ Бейт-Шемеша детей возросло до 33.



По данным MADA, все раненые в возрасте от 8 до 12 лет получили первую медицинскую помощь.



Один ребенок находится в тяжелом состоянии, еще двое детей - в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие травмы.



Напомним, что ранее на шоссе 38 перевернулся автобус, который перевозил детей.