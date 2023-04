Журналисту The Wall Street Journal Гершковичу предъявлено обвинение в шпионаже

Следствие предъявило обвинение журналисту московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщает Interfax со ссылкой на информированный источник. Журналисту вменяется статья 276 УК РФ “Шпионаж".



Официально правоохранительные органы о предъявлении обвинения Гершковичу не объявляли.



Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. В ФСБ России заявили, что подозревают корреспондента The Wall Street Journal в шпионаже.



Освободить Гершковича призвали власти США и ведущие американские СМИ – в их числе Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico, а также более 30 руководителей СМИ из разных стран.