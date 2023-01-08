



Журналистов задержали за видео, на котором президент Южного Судана обмочился

Шесть журналистов в Южном Судане были задержаны за распространение видеозаписи, на которой президент Сальва Киир обмочился на официальном мероприятии, сообщает Союз журналистов Южного Судана. На кадрах видно, как темное пятно растеклось по серым брюкам 71-летнего президента, когда он выступал на мероприятии по вводу в эксплуатацию дороги. Видео никогда не транслировалось по телевидению, но впоследствии распространилось в социальных сетях.



Журналисты, работающие на государственную радиовещательную корпорацию Южного Судана, были задержаны во вторник и среду, сообщил президент Союза журналистов Южного Судана Патрик Ойет. По его словам, журналистов “подозревают в том, что они знают, как появилось видео, на котором президент обмочился”.



Киир был президентом с тех пор, как Южный Судан обрел независимость в 2011 году. Правительственные чиновники неоднократно опровергали слухи, циркулирующие в социальных сетях, о том, что он нездоров.



Задержанные журналисты – операторы Джозеф Оливер и Мустафа Осман, видеоредактор Виктор Ладо, Джейкоб Бенджамин, Чербек Рубен и Джовал Тумбе, сообщил Ойет.



“Мы обеспокоены тем, что наши коллеги задержаны дольше, чем это предусмотрено законом”, – добавил он.



По закону властям Южного Судана разрешено задерживать подозреваемых только на 24 часа, прежде чем они предстанут перед судом.



"Инцидент соответствует схеме, когда сотрудники службы безопасности прибегают к произвольным задержаниям всякий раз, если официальные лица считают освещение неблагоприятным”, – сказал представитель Комитета защиты журналистов в странах Африки к югу от Сахары Мутоки Мумо.