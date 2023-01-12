



Журналистку, сфотографировавшую Путина на G20, облили “пенисвассером”





Журналистка из Австралии рассказала The Guardian о своем неудачном опыте поездки на саммит “Большой двадцатки” в 2017 году. Она безуспешно пыталась сфотографировать Путина, а во время прогулки по Кварталу красных фонарей на нее вылили воду, вероятно, содержавшую вирус гонореи.

Тори Шепард рассказала, что в июле 2017 года прилетела в Гамбург на саммит “Большой двадцатки”. В это время в городе бушевали митинги антиглобалистов. Журналистам посоветовали держаться подальше от района Сент-Паули. Однако Шепард вместе с подругой направились именно туда.



Прорвавшись через толпу протестующих, подруги увидели переулок со знаком “женщинам вход запрещен”. Это оказался "Квартал красных фонарей", где работницы секс-индустрии ждали своих клиентов в окнах. Не успели журналистки войти в переулок, как на них тут же выплеснули воду, которая в основном попала в лицо Шепард.



“Оказывается, эту воду называют "пенисвассер", и именно ее клиенты секс-работниц используют для мытья. И, как это бывает во время всех крупных международных саммитов, есть случаи заражения ИППП, в том числе и гонореей”, – вспоминает Шепард.



Однако, это не смутило журналисток и они продолжили гулять по городу. Неожиданно возле одного из отелей Шепард увидела красную дорожку и машины с российскими флагами. Тори Шепард поняла, что здесь остановилась русская делегация.



Журналистка постаралась сфотографировать Путина. Однако, этому помешала охрана российского президента. В итоге Шепард удалось таки сделать кадр с Путиным, когда тот проходил через холл отеля. Но снимок получился размытым.