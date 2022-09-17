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Журналистка, задержанная в РФ, вскрыла вены в СИЗО
17.09.2022 23:24 Александр Юзовский

Журналистка, задержанная в РФ, вскрыла вены в СИЗО

В России журналистка Мария Пономаренко, которую обвиняют в дискредитации российской армии, вскрыла вены в СИЗО, где она находится с апреля.

Журналистку издания RusNews задержали 24 апреля в Петербурге, ей вменяют статью о "фейках" про российскую армию из-за публикации от 17 марта о театре Мариуполя.

Сообщается, что Пономаренко разбила окно, а осколками изрезала себе руку. Она осталась жива.

Кроме того, согласно информации haggin.az, пребывание в СИЗО сильно сказалось на психическом здоровье журналистки.

 

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