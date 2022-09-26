



Журналиста "РИА Новости" не выпустили из России

Журналиста "РИА Новости" Илью Васильева не выпустили из России на фоне проведения в стране частичной мобилизации.



Илья Васильев, журналист спортивной редакции, намеревался вылететь в Стамбул, но пограничники в аэропорту "Жуковский" не пропустили его на рейс, сообщают РИА Новости.



Мужчине вручили уведомление о том, что ему отказано в праве на выезд из России на основании решения военкомата.



Как сообщается, Илье Васильеву - 33 года. Он ограниченно годен, но повестку по месту жительства не получал.



"Сорок минут держали в комнате: спрашивали, есть ли российской паспорт, справка из военкомата о том, что можно выезжать из страны. Военный билет отказались смотреть. Затем пришел какой-то начальник и сказал, что на основании закона не могут выпустить из страны. По итогу выдали уведомление", - рассказал он.



