



Журналист-расследователь Bellingcat объявлен в розыск в России

МВД России объявило в федеральный розыск расследователя Bellingcat Христо Грозева.



В базе силовиков говорится, что гражданина Болгарии Грозева разыскивают "по статье УК". В чем именно его обвиняют, не уточняется.



Bellingcat - международный расследовательский проект, который объявлен в России "иностранным агентом" и "нежелательной организацией". Команда Грозева расследовала, кто сбил самолет MH-17 над Донбассом, отравление политика Алексея Навального.



В июле ФСБ России заявила, что ей удалось сорвать операцию украинской разведки по угону по меньшей мере трех российских военных самолетов, в которой принимал участие Христо Грозев.



Сам Христо Грозев сказал, что операция действительно проводилась украинской разведкой, но он к ней отношения не имел. Более того, по словам Грозева, ФСБ совершила "серьезную ошибку" и раскрыла "личности десятков офицеров контрразведки". А команда Bellingcat все это документировала.



Украинские спецслужбы не комментировали ни заявления ФСБ, ни пояснения Грозева.