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Журналист-расследователь Bellingcat объявлен в розыск в России
26.12.2022 17:15 Евгения Маркова

Журналист-расследователь Bellingcat объявлен в розыск в России

МВД России объявило в федеральный розыск расследователя Bellingcat Христо Грозева.

В базе силовиков говорится, что гражданина Болгарии Грозева разыскивают "по статье УК". В чем именно его обвиняют, не уточняется.

Bellingcat - международный расследовательский проект, который объявлен в России "иностранным агентом" и "нежелательной организацией". Команда Грозева расследовала, кто сбил самолет MH-17 над Донбассом, отравление политика Алексея Навального.

В июле ФСБ России заявила, что ей удалось сорвать операцию украинской разведки по угону по меньшей мере трех российских военных самолетов, в которой принимал участие Христо Грозев.

Сам Христо Грозев сказал, что операция действительно проводилась украинской разведкой, но он к ней отношения не имел. Более того, по словам Грозева, ФСБ совершила "серьезную ошибку" и раскрыла "личности десятков офицеров контрразведки". А команда Bellingcat все это документировала.

Украинские спецслужбы не комментировали ни заявления ФСБ, ни пояснения Грозева.

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