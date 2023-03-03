



Журналист Перу, проводя расследование, подвергся антисемитским преследованиям

Ультраправые протестующие напали на Густаво Горрити, известного перуанско-еврейского журналиста, преследуя его антисемитскими лозунгами и плакатами возле его дома из-за расследований, опубликованных на его сайте, о насилии со стороны полиции, вызванном продолжающимися беспорядками в стране.,



Во вторник около 30 человек протестовали перед его домом в Лиме, ​​держа плакаты, изображающие его вместе с коллегой в виде крыс с мешками денег. На видео, размещенных в социальных сетях, также слышно, как некоторые протестующие выкрикивают антисемитские лозунги, например: “Мы продолжим осаждать этого еврея, его дни сочтены”. Другие кричали: “Горрити не перуанец, он еврей”.



По данным Комитета защиты журналистов, протестующие были частью La Resistencia, “экстремистского правого движения, лидеры которого опубликовали обращение Горрити в социальных сетях и призвали последователей преследовать его”.



Parte de protestas de acoso y derribo de grupo de extrema derecha autodenominado 'La resistencia', se mueven con parlante incluido, amenazan y no pasa nada. Han ido mas de 20 veces a amenazar a medios como @IDL_R Hoy les toco a Gustavo Gorriti y @rmapalacios Toda mi solidaridad pic.twitter.com/4neEhB5O1C — Paola Ugaz (@larryportera) February 22, 2023

Перу переживает политический кризис с декабря, когда бывший президент левых взглядов Педро Кастильо попытался распустить Конгресс и ввести неконституционное правление своим указом. Ему сразу же был объявлен импичмент, а его вице-президент Дина Болуарте была приведена к присяге в качестве его преемницы. Многие перуанцы, особенно граждане с низким доходом и представители коренных народов, выступают против нового правительства.Массовые протесты – от митингов до попыток захвата аэропортов – не утихают с декабря. Хотя большая часть акций протеста была мирной, военные и полиция Перу также неоднократно прибегали к насилию. По меньшей мере 49 протестующих и один полицейский были убиты в результате протестов.