Журналист Гершкович пытается обжаловать приговор в РФ
Американский журналист из газеты Wall Street Journal Эван Гершкович подал апелляцию на решение российского суда о продлении срока его содержания под стражей на три месяца.
Об этом свидетельствуют данные суда, опубликованные в пятницу, 26 мая.
Гершкович был арестован в России в марте по обвинению в "шпионаже", когда он работал в Екатеринбурге.
Он был заключен под стражу до 29 мая. Во вторник суд продлил его арест до 30 августа.
В Вашингтоне утверждают, что журналиста задержали в РФ незаконно. США требуют его немедленного освобождения.