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Журналист Гершкович пытается обжаловать приговор в РФ
26.05.2023 13:38 Алина Груднева

Журналист Гершкович пытается обжаловать приговор в РФ

Американский журналист из газеты Wall Street Journal Эван Гершкович подал апелляцию на решение российского суда о продлении срока его содержания под стражей на три месяца.

Об этом свидетельствуют данные суда, опубликованные в пятницу, 26 мая.

Гершкович был арестован в России в марте по обвинению в "шпионаже", когда он работал в Екатеринбурге.

Он был заключен под стражу до 29 мая. Во вторник суд продлил его арест до 30 августа.

В Вашингтоне утверждают, что журналиста задержали в РФ незаконно. США требуют его немедленного освобождения.
 

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