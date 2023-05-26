



Журналист Гершкович пытается обжаловать приговор в РФ

Американский журналист из газеты Wall Street Journal Эван Гершкович подал апелляцию на решение российского суда о продлении срока его содержания под стражей на три месяца.



Об этом свидетельствуют данные суда, опубликованные в пятницу, 26 мая.



Гершкович был арестован в России в марте по обвинению в "шпионаже", когда он работал в Екатеринбурге.



Он был заключен под стражу до 29 мая. Во вторник суд продлил его арест до 30 августа.



В Вашингтоне утверждают, что журналиста задержали в РФ незаконно. США требуют его немедленного освобождения.

