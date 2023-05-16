



Жителю ПА предъявлено обвинение в подстрекательстве к терроризму в соцсетях

Окружная прокуратура Иерусалима представила в магистратский суд города обвинительный акт против 22-летнего Мухаммада Ганазара, жителя лагеря беженцев Аль-Аруб, за несколько нарушений Закона о борьбе с терроризмом после того, как он опубликовал в сети подстрекательские сообщения.



Согласно обвинительному заключению, Ганазара вел профили в Instagram и Facebook, в которых представлялся на арабском языке как "мученик, ожидающий своей очереди". Кроме того, обвиняемый несколько раз публиковал слова похвалы, сочувствия или поощрения террористическим актам. Его обвиняют в подстрекательстве к терроризму и демонстрации принадлежности к террористической организации.

