Жителю Ашкелона, хранящему самодельную бомбу, предъявят обвинения
Прокуратура подаст заявление в отношении жителя 31-летнего жителя Ашкелона, арестованного в прошлом месяце за хранение самодельного взрывного устройства.
После ареста подозреваемого полиция обыскала его автомобиль и дом, изъяв СВУ, беспроводную операционную систему, муляж пистолета.
Кроме того, он хранил одежду с полицейскими знаками отличия и другие аксессуары, которые могли создать вид сотрудника сил безопасности.
Его содержание под стражей время от времени продлевалось. Сегодня, 8 февраля, в рамках очередного судебного заседания, на котором полиция будет просить о продлении его ареста, в отношении подозреваемого будет подано заявление о намерении предъявить ему обвинение в ближайшие дней.