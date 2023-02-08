



Жителю Ашкелона, хранящему самодельную бомбу, предъявят обвинения

Прокуратура подаст заявление в отношении жителя 31-летнего жителя Ашкелона, арестованного в прошлом месяце за хранение самодельного взрывного устройства.



После ареста подозреваемого полиция обыскала его автомобиль и дом, изъяв СВУ, беспроводную операционную систему, муляж пистолета.



Кроме того, он хранил одежду с полицейскими знаками отличия и другие аксессуары, которые могли создать вид сотрудника сил безопасности.



Его содержание под стражей время от времени продлевалось. Сегодня, 8 февраля, в рамках очередного судебного заседания, на котором полиция будет просить о продлении его ареста, в отношении подозреваемого будет подано заявление о намерении предъявить ему обвинение в ближайшие дней.



