Жителя Нетании задержали по подозрению в ограблении заправки в городе
28-летний житель Нетании был арестован в выходные по подозрению в совершении ограбления на заправочной станции в городе.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый угрожал работнику магазина, снимая с места ящик кассового аппарата.
После того как полиция обыскала район, они арестовали его вместе с кассой.
По окончании расследования подозреваемый был заключен под стражу, а прошлой ночью его содержание было продлено до завтра.