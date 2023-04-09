



Жителя Нетании задержали по подозрению в ограблении заправки в городе

28-летний житель Нетании был арестован в выходные по подозрению в совершении ограбления на заправочной станции в городе.



В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый угрожал работнику магазина, снимая с места ящик кассового аппарата.



После того как полиция обыскала район, они арестовали его вместе с кассой.



По окончании расследования подозреваемый был заключен под стражу, а прошлой ночью его содержание было продлено до завтра.



