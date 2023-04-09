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Жителя Нетании задержали по подозрению в ограблении заправки в городе
09.04.2023 12:40 Ирина Демьянова

Жителя Нетании задержали по подозрению в ограблении заправки в городе

28-летний житель Нетании был арестован в выходные по подозрению в совершении ограбления на заправочной станции в городе. 

В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый угрожал работнику магазина, снимая с места ящик кассового аппарата.

После того как полиция обыскала район, они арестовали его вместе с кассой. 

По окончании расследования подозреваемый был заключен под стражу, а прошлой ночью его содержание было продлено до завтра.

 

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